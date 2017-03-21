卡麥隆揶揄：不必再聽川普遭竊聽內容
前英國首相卡麥隆在美國演講時開玩笑說，自己總算不必再去聽竊聽取得的美國總統川普談話。去年職辭的他說，不必聽川普被竊聽內容，堪稱他離任的1大好處。
川普（Donald Trump）曾爆炸性地宣稱，前總統歐巴馬曾「監聽我的手機」。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）也引述報導宣稱，歐巴馬曾利用英國政府通訊總部（GCHQ）監聽川普。卡麥隆是在暗諷這件事。
美聯社報導，卡麥隆（David Cameron）今天在美國羅德島州布朗大學（Brown University）對2000人演講。「普羅維登斯日報」（The Providence Journal）報導，他說自己樂觀看待，認為美國和英國共有的自由、平等和正義這些價值，將會戰勝民族主義和孤立。
無力說服英國人留在歐洲聯盟，卡麥隆去年6月在英國公投後辭職。英國今天宣布29日正式啟動脫歐。
卡麥隆演講時先是說，不必去聽川普被竊聽的內容，堪稱他離任的1大好處。不過他後來又冷冷地說：「我把話講清楚喔，這只是玩笑話。」
聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）已反駁川普上述竊聽指控。（譯者：中央社何宏儒）1060321
(中央社)
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