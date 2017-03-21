選幼兒園多比較 家長：多半沒得挑

幼兒園招生旺季即將到來，坊間有許多挑選指標，不過平價托育家長權益協會籌備召集人蔡宜珊說，對於沒有特殊身份的一般家長，幾乎是「沒得挑」。

蔡宜珊表示，台灣好的幼兒園太少，光是要找戶外空間充足的園所，台北市的私幼幾乎都不符合條件，只有公立或教會辦的幼兒園，才有可能有空間讓小孩跑跳。

然而，公立幼兒園又極難抽到，蔡宜珊表示，如果沒有中低收入戶等特殊身份，一般3、4歲幼兒的家長，在台北市的中籤率可能只有1％。台北市106學年度公幼也只增加16班、480個名額，換算下來每一區才約30名，根本不夠。

蔡宜珊表示，政府不願大規模增設公幼，常見的說法是怕「與民爭利」，但私幼品質真的參差不齊，很多都還是採用傳統的分科教育，無助於孩子發展。

蔡宜珊認為，現在台灣生育率低、房價高、青年貧窮化，平價的幼兒園非常重要。她認為要能「挑」幼兒園的前提，就是「量」要足夠，且必須分佈均勻，幼兒園離住家太遠會有接送問題，對於多數社經地位中等的家長來說，根本是沒得挑。1060321

(中央社)