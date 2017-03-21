WBC》波多黎各引領金髮風潮 國內染劑賣到缺貨
波多黎各陣中沒有布萊德彼特、「雷神」克里斯漢斯沃或勞勃瑞福，當然也沒有「金髮尤物」瑞絲薇絲朋，不過全隊在經典賽期間幾乎都染了金髮，這股團結力量甚至感染全國，金色染劑在該國賣到缺貨，展現運動引領風潮的力量。
「誰能夠想到，開始只是球員之間的小玩笑，竟然變成了全國運動！」波多黎各教頭賀南德茲（Enrique Hernandez ）驚奇的說：「關鍵就是你相不相信。我媽的好友去藥房買染髮劑，金色竟然缺貨！你看大家有多麼相信我們！」
相對於衛冕者多明尼加在本屆繼續呼喚「芭蕉之力」，波多黎各的「金髮力量」其實是無心插柳的結果。
二壘手拜耶茲（Javier Baez）和游擊手林鐸（Francisco Lindor）在經典賽前染了金髮，擔任捕手的精神領袖莫里納（Yadier Molina）在亞歷桑納集訓時看到，鼓勵全隊一起來染金髮，展現團結氣勢。
很快的，幾乎每個人都染了一頭金毛。就連光頭的助理教練戴加多（Carlos Delgado）也有辦法呼應，「我沒有頭髮…只好染我的鬍子。」
波多黎各老將貝爾川（Carlos Beltran）也選擇把鬍子染成金色，不過這讓他看起來比實際年齡39歲更老，很快就被取了「聖誕老公公」的綽號。但貝爾川不以為意的說：「只要聖誕老人能夠繼續敲安，我OK。」
隨著波多黎各挾著這股「金髮力量」，以6連勝殺入經典賽4強，也帶動國人仿效風潮。開始有少棒球員也染起金髮，作為力挺自家棒球隊的舉動。
「從一開始只是要讓我們團結的小玩笑，現在已經變成全國運動，真的意義非凡，」賀南德茲說：「我們可以感受到國人要傳遞的精神，『我們雖然不能去比賽，但我們染了金頭髮，心與你們同在！』這告訴大家，即使是個小島，也能團結一心，幹出了不起的大事。」
(中時電子報)
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