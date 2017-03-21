中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

川普喜迎第9孫！ 次子艾瑞克9月當新手爸

中時電子報
點閱480
我要評比
7/10
艾瑞克
艾瑞克和妻子蘿拉。(圖/Instagram@erictrump)
艾瑞克和蘿拉
艾瑞克和蘿拉。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)一家自上任以來備受外界關注，而今天第一家庭也傳出了好消息，也就是川普即將再當祖父了！他的次子艾瑞克(Eric)開心在推特上宣布自己和妻子蘿拉(Lara)將在9月迎來家中第一個小孩。而川普在得知自己將有第9個孫子的消息後，感到非常激動和開心。

艾瑞克表示蘿拉是在自己今年1月的33歲生日時懷孕的，這個巧合非常奇妙。而夫妻兩人一開始也都對川普保密，直到最近才告訴川普。蘿拉也表示，川普在得知消息以後十分興奮，夫妻倆還擔心他會開心到在記者會上脫口而出。

艾瑞克夫妻
艾瑞克夫妻目前和伊凡卡及小唐納一家在亞斯本度假。(圖/Instagram@laraleatrump)

夫妻倆也表示將在9月份迎接第一個兒子，不過兩人目前還沒想到寶寶應該要取什麼名字，儘管他們非常喜歡「查理」(Charlie)這個名字，不過已經拿來命名家裡的其中一隻狗狗，因此目前還想不到其他名字。

川普一家
川普一家時常在競選期間全員出動，從左至右：川普、副總統彭斯、次子艾瑞克以及其妻蘿拉、長女伊凡卡以及其夫庫許納、長子小唐納以及其妻凡妮莎、次女蒂芬妮。(圖/美聯社)

儘管艾瑞克不如姐姐伊凡卡(Ivanka)或哥哥小唐納(Donald Trump Jr.)備受矚目，不過他和妻子蘿拉也經常在川普競選時期一起出現公開場合，而艾瑞克也是川普競選團隊的得力助手。而夫妻兩人目前正和伊凡卡及小唐納一家在滑雪勝地亞斯本(Aspen)度假。

川普一家
川普一家出席競選活動，從左至右：艾瑞克以及其妻蘿拉、川普、(前排)拜倫、梅蘭妮亞、凡妮莎、小唐納、伊凡卡、庫許納、蒂芬妮。(圖/美聯社)

川普他的孫子、孫女
川普抽空含飴弄孫，他的孫子約瑟夫、孫女阿拉貝拉，也是伊凡卡小孩，準備一起搭乘直升機。(圖/美聯社)

蘿拉也表示過去艾瑞克和他和兄姊的小孩都相處得非常愉快，是一個好叔叔，因此即便他是新手爸爸也將不陌生和小孩相處。川普目前已經有8個孫子，分別是長子小唐納和他的妻子凡妮莎(Vanessa Haydon)生的2女3男，凱(Kai)、克洛伊(Chloe)、唐納三世(Donald III )、崔斯坦(Tristan)、史賓塞(Spencer)，以及長女伊凡卡和其夫婿庫許納(Jared Kushner)的1女2男，阿拉貝拉(Arabella )、約瑟夫(Joseph)及西奧多(Theodore)。

(中時電子報)

關鍵字：川普第一千金美國第一家庭艾瑞克總統
點閱480
我要評比
7/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。