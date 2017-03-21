川普喜迎第9孫！ 次子艾瑞克9月當新手爸
美國總統川普(Donald Trump)一家自上任以來備受外界關注，而今天第一家庭也傳出了好消息，也就是川普即將再當祖父了！他的次子艾瑞克(Eric)開心在推特上宣布自己和妻子蘿拉(Lara)將在9月迎來家中第一個小孩。而川普在得知自己將有第9個孫子的消息後，感到非常激動和開心。
艾瑞克表示蘿拉是在自己今年1月的33歲生日時懷孕的，這個巧合非常奇妙。而夫妻兩人一開始也都對川普保密，直到最近才告訴川普。蘿拉也表示，川普在得知消息以後十分興奮，夫妻倆還擔心他會開心到在記者會上脫口而出。
夫妻倆也表示將在9月份迎接第一個兒子，不過兩人目前還沒想到寶寶應該要取什麼名字，儘管他們非常喜歡「查理」(Charlie)這個名字，不過已經拿來命名家裡的其中一隻狗狗，因此目前還想不到其他名字。
儘管艾瑞克不如姐姐伊凡卡(Ivanka)或哥哥小唐納(Donald Trump Jr.)備受矚目，不過他和妻子蘿拉也經常在川普競選時期一起出現公開場合，而艾瑞克也是川普競選團隊的得力助手。而夫妻兩人目前正和伊凡卡及小唐納一家在滑雪勝地亞斯本(Aspen)度假。
蘿拉也表示過去艾瑞克和他和兄姊的小孩都相處得非常愉快，是一個好叔叔，因此即便他是新手爸爸也將不陌生和小孩相處。川普目前已經有8個孫子，分別是長子小唐納和他的妻子凡妮莎(Vanessa Haydon)生的2女3男，凱(Kai)、克洛伊(Chloe)、唐納三世(Donald III )、崔斯坦(Tristan)、史賓塞(Spencer)，以及長女伊凡卡和其夫婿庫許納(Jared Kushner)的1女2男，阿拉貝拉(Arabella )、約瑟夫(Joseph)及西奧多(Theodore)。
(中時電子報)
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