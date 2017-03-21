鄭麗君：為台灣音樂史建置一個更大的家

國立傳統藝術中心台灣音樂館自2013年啟動台灣音樂家手稿史料保存計畫，至今累積2360筆、超過2萬5千頁的手稿文獻資料，今（21）日上午舉辦頒獎儀式，與會來賓包括捐贈手稿的音樂家與家屬，如作曲家溫隆信、聲樂家席慕德、鋼琴家劉富美等人皆出席，由文化部長鄭麗君親自頒贈感謝狀。鄭麗君現場表示，這是開端，未來文化部將全力支持台灣音樂館，編列人力和預算建置台灣音樂史，「我希望台灣音樂館能成為台灣音樂史的家。」

四年來，台灣音樂館收藏的音樂家手稿包括張昊、郭芝苑、張邦彥、沈錦堂、徐松榮、陳主稅、戴洪軒、溫隆信，以及席慕德長年所收藏的大量音樂文宣資料、樂評、出版品等。

席慕德表示，她長年來有保存音樂印刷品的習慣，舉凡音樂會手冊、海報等，她皆有系統的保存，在長年致力「音樂數位典藏」的師大音樂系教授黃均人建議下，將這些珍貴的史料捐給台灣音樂館，能讓更多人從中看見台灣音樂發展的軌跡。

小提琴家陳主稅的妻子劉富美表示，已將夫婿陳主稅的作曲手稿全數捐出，目前手邊只留下夫婿早年寫給她的鋼琴曲《憶中的歌聲》影印本，她表示，雖然將手稿放在家中也能獲得良好的恆溫濕度保存，「但捐給國家單位會有更專業、更完整的保存，並且能和大眾分享。」

鄭麗君表示，文化部的責任是投入資源，紀錄、保存與建構台灣音樂史。未來文化部將軟硬體並行，擴充台灣音樂館能量，一方面為台灣音樂史建置一個更大的家；另外一方面，則是推動更多的研究與詮釋，有系統的台灣音樂史。

此外，鄭麗君也表示會積極推動音樂史料的數位化工作，並鼓勵加值應用，讓後人在緬懷前輩音樂家之餘，也能夠運用新的創意重新詮釋，讓他們的音樂成為世代台灣人生活和文化的一部分。

(中時)