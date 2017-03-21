生命是圓 萬安讓人生圓滿

高榮台南分院院長王志龍（右四）強調，每個人應該把臨終規劃，當作一件重要的事看待。

「如果沒有明天，您要怎麼跟親人說再見，才能走得安心，也讓在世的親人沒有遺憾」。

萬安生命公司的副總經理張榮昌表示，曾經有位林小姐每逢重要的節日，就會來到公司找服務人員，淚眼訴說著她對往生配偶的想念、愧疚與自責，前後時間長達7至8年。

張榮昌轉述林小姐說，先生有好多次主動找她討論身後事，她卻深受習俗與觀念影響，總是以一句「這議題還離我好遠」為由來搪塞避談，沒想到先生在一個寒流來襲的清晨，未留隻字片語便悄然離世，當年只有43歲。

張榮昌說，這件突發事件，整整衝擊林小姐7至8年，生活在遺憾與回憶中。

張榮昌表示，萬安生命科技公司在總裁吳賜輝的領導下，並以「託付萬安，萬事心安」的理念，致力於殯葬服務提升、禮儀商品與設施革新研發，公司內部更持續不斷地教育訓練，以維持應有的服務品質，並滿足不同族群的消費群眾，提供民眾最優質的殯葬環境與服務品質。「用您想要的方式道別，一直是萬安建立的口碑，也是歷經一甲子屹立不搖、領先同業的驕傲」張副總這麼說。

他強調，隨著社會風氣開放與國人對於生命教育的重視，生命禮儀與臨終關懷課題已躍然紙上，成為末期病人與家屬共同討論議題。他說，生命禮儀課程，就是要讓生者安心，亡者安息；人生中的道謝、道愛、道歉與道別，並非等到臨終時才做，才不會像林小姐這樣。張榮昌重申每個人應該體認生命無常，及早規劃生前契約的重要。

致力於禪修的高榮台南分院社工室主任林金源表示，生老病死，是人生必經的歷(過)程。無論是對「生」的期盼、對「死」的敬意等，都使我們對這一道道生命關卡格外重視。

高榮台南分院院長王志龍也強調，每個人應該把臨終規劃，當作一件重要的事看待。王志龍說，從醫學的角度看生死關懷，是強調對生、老、病的照顧；他也建議民眾應提早為個人建立生命終點的準備，像是預立遺囑、交代遺物、遺言等，或為自己的葬禮預做安排規劃，這樣，可以讓在世的親人重新看待生命與愛的延續，減少遺憾。

(中時)