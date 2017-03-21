大甲區后里排水護岸改建工程完工降低淹水風險
台中市政府水利局為解決大甲區后里排水下游渠段護岸淘刷問題，斥資2000萬元辦理「大甲區后里排水護岸改建應急工程」，已搶在汛期前完成305公尺護岸改建，提升該區排水通洪安全，降低周邊區域淹水風險，保護鄰房及農田等人民生命財產安全。
水利局長周廷彰說，后里排水開元路銀碇橋下游渠段部分護岸仍為土堤，雖有部分混凝土護岸，但經長年洪水掏刷已龜裂、毀損，豪大雨期間恐造成排水路兩岸劇烈掏刷，影響防洪安全。
水利局特辦理護岸改建工程，積極向水利署爭取該工程納入「流域綜合計畫」補助，由水利署補助1,400萬、水利局自籌600萬辦理。
周廷彰強調，工程自去年9月開工，今年1月已完成305公尺護岸改建，銜接去年底大甲區民生鐵路地下道新設完成的截流箱涵，容納上游東側坡面的地表水量，保障后里排水周邊約25公頃範圍免受淹水之苦，確保人民生命財產安全！
(中時)
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