不用等到「反攻大陸」，軍方還廳舍給媽祖

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軍方蓋的辦公廳舍，今天點交贈予台東天后宮。（莊哲權攝）

軍方在60幾年前向台東天后宮租賃土地建蓋辦公廳舍，約定「反攻大陸」後，就無條件贈送給廟方，未料在10多年前，軍方單位撤離，廟方卻在營區閒置多年後接獲軍備局來函告知營舍將拆除，廟方認為軍方「毀約」，提告要求履約，一審敗訴，二審大逆轉，法官認為目前兩岸關係難以認定「反攻大陸」是否確定發生，改判台東天后宮勝訴定讞，今天由軍備局點交贈屋。

天后宮董事長林有德表示，討回廳舍一部分將作為媽祖的文物館，另一部分規畫成活動中心。

(中時)