不滿妻申請保護令 翁連5天半夜叫起床辱罵

桃園66歲湯姓老翁，不滿妻子申請保護令，去年10月起，連續5天每天凌晨2點，準時叫已熟睡的妻子起床，大罵她是「公共廁所、賤人」等羞辱，湯妻起先隱忍，但5天後仍不堪疲勞轟炸，報警提告，湯翁坦承不諱，桃檢依違反家暴法聲請簡判。

(中時)