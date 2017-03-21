潛艦國造 台船：8年下水 10年成軍
海軍司令部今天舉行潛艦國造設計啟動及合作備忘簽署簽署儀式，並由蔡英文總統親臨主持。台船表示，潛艦國造預計8年下水、10年成軍。
台船董事長鄭文隆就說，前4年是一個設計合約，第二階段才是建造，推估是3年多、4年多之後，如從去年12月起，以8年時間讓潛艦下水，之後再歷經兵力演練，可能隔一年就成軍。
鄭文隆指出，潛艦國造計畫都按照既定計畫穩健前行；但他也坦言，因台灣沒有造過，一定會有一些困難，目前正一一突破當中。
鄭文隆也說，很多人會認為說台船為何敢造？但事實上，台灣已經造過100多條軍艦。因此，台船與世界各國軍品供應商以及自身設計能力都有掌握，將以此作為基礎，作為潛艦國造執行的依據。
至於將耗資多少打造潛艦，鄭文隆並無切確答案，只表示目前設計合約只有20多億元，未來會將所需金額估算出來，「目前沒有詳細數字」，但正在估算中，一面走一面估算。
被問到潛艦是以劍龍級茄比級作為模型，鄭文龍表示，將以台灣自己所需的艦型來設計，符合國內國防需要。
中科院副院長杲中興則強調，潛艦國造的核心不是裝備問題，裝備可能外購或自研，重點是整個系統須整合，潛艦是一大塊拼圖，任何一塊改變，都會影響其中一塊，如何確保潛艦下得去、上來得，系統安全可靠，「整合」才是核心技術。
杲中興說，未來中科院將協助台船做更深入的研究，潛艦很大一塊是沒有做過水下動態系統的性能，這部分可以數學模型去算，但實測跟模型會有差異，這需要花時間實驗。一旦建立後，才可建立工程的know-why，不是只有know-how。
(中時)
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