NBA》塞爾提克有能力威脅騎士嗎？

塞爾提克能否拉下衛冕軍騎士，成為東區新龍頭，艾塞亞湯瑪斯將是關鍵人物。(美聯社資料照)

上個世紀雄霸50-80年代的塞爾提克，往往只要「綠衫軍」旗號一出，各隊無不臣服，當時唯一能夠與它抗衡的僅有「紫衫軍」湖人，塞爾提克隊史17冠成為NBA之首，然而進入21世紀後老牌勁旅開始下滑，往昔榮耀不再，本季戰績在「小刺客」艾塞亞湯瑪斯、布雷德利與荷福德的共同戮力下一路高奏凱歌，季後賽門票可說是篤定到手，但他們的目標不僅於此，而是拉下衛冕軍騎士，成為東區龍頭。

塞爾提克成軍於1946年，「紅衣主教」奧拜克1950年執掌兵符，比爾羅素1956年選秀榜眼加盟老鷹，但隨後被交易至塞爾提克，從此展開輝煌的「羅素王朝」，14年職業生涯拿下11座總冠軍，其中還出現史無前例的8連霸紀錄。

羅素退役後，重擔落在二代中鋒考文斯身上，1974年擊敗由「天勾」賈霸領軍的公鹿，1976年面對太陽，5場比賽有3戰是在延長賽中分勝負，塞爾提克摘下隊史第13冠。

1979年進入「大鳥」博德的時代，10年內帶領球隊5次闖進總冠軍賽，3度封王，甚至還曾寫下主場40勝1敗的紀錄，但自從1986年拿下隊史第16座總冠軍之後即呈現衰退情況，直到2008年才在賈奈特、皮爾斯與艾倫三巨頭聯手摘下睽違22年的總冠軍。

塞爾提克與湖人可說是NBA歷史上不可抹滅的史頁，塞爾提克在21世紀始終欠缺中興之主，而湖人在「小飛俠」布萊恩的領軍下5座總冠軍，然而兩隊近年來都出現不少問題，不過，塞爾提克在2015年透過交易從太陽手中換來「小刺客」艾塞亞湯瑪斯之後出現了契機。

湯瑪斯在2011年選秀會第二輪第60順位踏進NBA，從原本不被看好的情況下，憑藉著刁鑽的身手以及絕佳手感闖出屬於自己的一片天。過去兩季這位身高只有185公分的小矮將湯瑪斯帶領綠衫軍闖進季後賽，雖然都止步首輪，但也讓沉寂已久的波士頓球迷看到未來希望。

以防守見長的塞爾提克，在艾塞亞湯瑪斯加盟後球風有所改變，攻擊力東區排名第三，2015年季後賽首輪遭到騎士橫掃出局，2016年2比4不敵老鷹，連續兩季止步首輪。本季三度與騎士碰頭，1勝2敗，湯瑪斯在這三場比賽的得分都超過30分，扮演著關鍵角色。

如今例行賽已來到尾聲，目前騎士46勝23敗東區第一，塞爾提克45勝26敗緊追在後，雙方只剩2場勝差，塞爾提克最後11場比賽有8戰在主場，8強內的對手也只有5個，這都是綠衫軍的利多消息，反觀騎士剩下13場比賽，其中8場是目前東西區的8強球隊，7戰在客場，可說是硬戰連連。

塞爾提克預定在4月6日在主場最後一次迎戰騎士，此役有可能會成為東區龍頭的爭奪戰，綠衫軍想要搶下季後賽全部的主場優勢，此役非贏不可。

(中時電子報)