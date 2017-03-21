江口沉銀屬實！ 大西皇帝張獻忠財寶重見天日

自稱「大西皇帝」的張獻忠財寶，於今日在四川彭山確認挖掘。圖為西王賞功金幣。（圖/新華社）

與闖王李自成同期、在四川舉兵造反的「大西皇帝」張獻忠，於清順治3年（公元1646年）兵敗身亡後，身上大批財寶的去向成為歷史謎案，而傳聞370年的「江口沉銀」一說，在大陸官方努力下，於現今四川彭山江口鎮水域，正式挖掘出西王賞功幣、大順通寶、金銀冊和多款兵器，也正式告世人江口沉銀的真實性，這批文物將對未來明史研究有莫大幫助。

據大陸澎湃新聞報導，明末清初襲捲四川地區的大西皇帝張獻忠，四處搜刮的金銀財寶，在其被清兵追擊兵敗身亡後行蹤成謎，而四川當地一直流傳著「江口沉銀」的傳說。2015年破獲一樁盜採文物集團時，發現所挖掘文物中包含一枚「虎鈕永昌大元帥金印」，引起大陸官方與學界的注意，遂於今年初開始截流考古挖掘，在江口沉銀遺址中，發現大量的西王賞功幣、大順通寶、金銀冊、金銀幣和多款兵器，讓在場學者專家相當興奮，幾乎確認這就是當年張獻忠「沉銀」之處。

考古人員在江口沉銀遺址中發現刻字的大枚銀錠。（圖/新華社）

這是先前從盜採集團手中追回的文物：「永昌大元帥印」。（圖/新華社）

從遺址中出土的一批「西王賞功」銀幣。（圖/新華社）

明末天下大亂之際，張獻忠與李自成拜於首代闖王高迎祥之下為將，後因故兩人分道揚鑣，李自成轉向北往黃河流域發展，張獻忠則進入長江流域。後於明崇禎12年（1639），受到楊嗣昌與熊文燦等官員夾擊，再度起兵殺入湖北襄陽和武昌，劫取大批宗室、官庫與豪強們的金銀財寶，並大肆殺害官員與各地明代宗室。明崇禎17年（1644）以號稱60萬大軍，攻破成都，8月登基為大西皇帝，改年號為大順，訂成都為西京；同年3月，聲勢如日中天的闖王李自成攻入北京城稱帝，明崇禎皇帝於景山自縊，改年號為永昌。

在江口遺址上，發現刻字的金銀冊。（圖/新華社）

截流開挖的江口遺址現場。（圖/新華社）

四川岷江當地一直有「江口沉銀」的傳說：稱帝後的張獻忠，面臨入關一統天下的滿清攻擊，屢屢戰敗，在撤離成都、乘船攜財寶沿岷江南下時遭遇伏擊，寶物隨之沉入江中。共有整整1,000船金銀財寶沉於江底，當地更有「石牛對石鼓，銀子萬萬五。有人識得破，買盡成都府」這類歌謠出現。而兵窮末路的張獻忠，最終在鳳凰山遇到肅親王豪格追擊而兵敗身亡，享年40歲。對於本次挖掘成果，北大教授李伯謙等人表示，這是眾多皇家寶藏傳說中，至今唯一尋獲的，出土文物的數量之多、樣式之精細，勢必能為將來研究明代中晚期社會發展與變遷有所助益。

(中時電子報)