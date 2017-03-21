爭取參與WHA 外交部籲勿帶政治因素
外交部今天表示，仍在積極溝通、爭取台灣援例參與世界衛生大會（WHA），台灣過去8年展現出在醫衛專業方面實力，希望WHO（世界衛生組織）「不要把政治因素帶進來」。
外交部國際組織司副司長王良玉上午在外交部例行新聞說明會表示，目前已向WHO秘書處表達今年基於專業務實原則參與WHA的希望，駐處也繼續與WHO秘書處維持密切聯繫、與理念相近國家與友邦維持密切溝通。
不過，仍未確定今年是否會收到WHA邀請函。
王良玉說，台灣已連8年參與WHA，過程中，台灣的部會、學者及專家展現在醫衛方面實力，他國與WHO也都能認知台灣的持續參與對全球醫衛合作相當重要。
去年WHA邀請函5月發出，當中添加「聯合國第2758號決議」、「一中原則」等文字，引起爭議。
王良玉說，過去台灣的參與一直強調專業合作，也希望WHO不要帶進政治因素，去年邀請函的「一些文字是不必要的，跟我們的參與不相干」。1060321
(中央社)
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