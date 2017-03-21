林全：沒有政策思考松機遷建問題

行政院長林全今天表示，長期有人主張松山機場要遷建，但不只要考慮到的離島問題，還牽涉國家安全等，非常複雜，目前行政院或交通部沒有要評估或決定松山機場遷建的問題。

民主進步黨籍立法委員楊曜、中國國民黨籍立委陳雪生、楊鎮浯上午在立法院施政總質詢時表示，離島立委都反對松山機場遷建。

楊曜說，這本來不應該成為話題，但傳出桃機公司委託顧問公司評估松機遷移桃機的可行性。他批，「執政團隊是沒事情做？為什麼這時候要提評估案？」且執政團隊不分藍綠，長期漠視離島醫療，松山機場也是醫療轉運站，不是遷到桃園機場，說有機場捷運就能取代的。

楊鎮浯表示，三個離島到松山機場，每年有200多萬人次，佔松機運能57%，還牽涉觀光、經濟發展；最近離島緊急後送直升機才看到曙光，就是為了爭分奪秒搶救人命，若松機遷到桃機，「不可能要病患去坐機捷轉回台北」。

林全表示，提到這問題讓他很意外，行政院沒有正式討論松機遷建問題，評估報告要看什麼時候做的，「也許是520之前，我不太清楚」，行政院沒有政策要思考松山機場要遷建。

林全說，長期有人主張松山機場要遷建，但真正要去做要考慮到的，不只是離島問題，還牽涉國家安全等，是非常複雜的問題，目前為止行政院或交通部沒有案子，要評估或決定松山機場遷建的問題。1060321

(中央社)