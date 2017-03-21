誰說咻咻叫才是氣喘 夜咳不停也是徵兆
很多人觀念裡認為，呼吸時「咻咻叫」才是氣喘？醫師表示，其實「咳嗽」才是最常見症狀，卻常被誤以為是小感冒而忽略，呼籲若咳超過2週，夜間、凌晨最嚴重，就應就醫。
衛福部豐原醫院胸腔內科主任張一誠今天受訪時表示，氣喘是一種反覆發作的氣流阻滯，經外在或內在刺激因素，包括過敏原、呼吸道感染或是吸菸、油漆等刺激性氣味，出現咳嗽、胸悶、呼吸困難、喘鳴音，置之不理恐導致慢性氣道炎。
很多人常認為呼吸「咻咻叫」才是氣喘？張一誠說，其實咳嗽才是最常見的症狀，卻因和小感冒類似，患者常拖到嚴重了才來就醫。
他表示，「咳嗽」是氣管的保護反應，咳嗽會導致氣管粘膜損傷，若長期咳不停，氣管裡的傷口會慢慢結痂，不僅會失去彈性，還會讓內壁變得凹凸不平，久而久之就會感到呼吸愈來愈困難，總覺得胸部漲漲的。
一名58歲劉先生過去從事隧道開挖工作，長期有咳嗽、痰、胸悶等症狀，而且在春、秋冬季節經常因急性發作反覆住院，甚至咳喘嚴重到得坐著睡，講話1、2分鐘就喘不過氣，就醫才發現是過敏性氣喘，長期吃藥控制，直到在醫師建議下換工作，才漸漸改善。
張一誠呼籲，氣喘有3大症狀，如果間斷咳嗽超過2週，並且合併有眼睛癢等類似過敏問題，而且咳嗽在半夜、凌晨最嚴重，一週咳醒2次以上，就得當心是氣喘，如置之不理，急性發作的時候可能導致嚴重呼吸困難、呼吸衰竭，甚至死亡。1060321
(中央社)
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