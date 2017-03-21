亞投行：75%投票權由亞洲國家分享

我要評比

據報導，中國大陸創建的亞洲基礎設施投資銀行，其75%投票權由亞洲國家分享，餘下25%屬於非發起國。

根據第一財經網今天的報導，亞投行行長金立群昨天在中國發展高層論壇的討論中，公布上述訊息。

報導引述金立群說，「亞投行的成立本身就反映了發起國的決心，要去創立新型的多邊合作銀行機構，能夠反映新世紀治理的特色，從而促進全球經濟的治理，尤其需要適應一個多極化世界的要求。」

據轉述，金立群說，在亞投行中，非發起國占25%的投票權，剩下的75%是由亞洲國家分享，包括澳洲和紐西蘭。

金立群說，「總的來說，發展中國家是占多數投票權的，這在歷史上第一次有這樣的多邊開發銀行。」1060321

(中央社)