陸客占位大鬧韓航班機 誤點近3小時
1名陸客19日晚搭乘首爾飛往香港的韓航客機時不依劃位乘坐，還與韓籍旅客爭執，且辱罵空服員，導致滑行中的班機返航。這名陸客不但被警方帶走，且被韓航拒絕再搭乘自家班機。
韓聯社報導，這起糾紛導致這架大韓航空班機延誤2小時46分鐘才起飛。
根據報導，這名陸客是中國大陸1家旅行社的領隊。南韓時間19日晚間8時左右，這名領隊帶領20名陸客團員從首爾仁川機場登機後，自己卻沒有按劃定的座位乘坐，隨後便與被他占座的南韓籍旅客發生爭吵。
報導指出，這名領隊不但與旅客爭吵，還辱罵前往處理的大韓航空空服員，造成機上出現騷亂。這時，班機雖已離開航廈準備滑行至跑道，但韓航方面決定報警處理，並折返班機。
報導引述仁川機場警方說法指出，依照航空安保規定，這名中國大陸籍領隊因涉嫌在飛機內製造騷亂，但尚未達到被拘捕的程度，因此被給予「不拘捕立案」的處罰。
然而，這一韓航班機因為這名中國大陸籍領隊製造的糾紛，足足誤點了2小時46分鐘才起飛。而韓航更拒絕這名領隊再搭乘自家班機。1060321
(中央社)
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