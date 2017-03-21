觀光局：若遭造假A國旅補助 追討究責

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交通部觀光局今天說，落實擴大國內旅遊措施精神，秉公開、公正、公平原則受理補助申請並審查核銷，如果有未依規定申請補助或有虛報、浮報等，將追繳回補助款並依法追究刑責。

民主進步黨籍立法委員黃國書昨天表示，觀光局補助國旅，卻有旅行社以假資料申請狀況。

觀光局表示，外界質疑團量大或有疑慮的申請案件，觀光局將重新審查。如果有未依規定申請補助或有虛報、浮報等情事者，除將秉勿枉勿縱原則，追繳核給的全數補助經費，也會依相關法律程序處理。

觀光局說，補助要點所訂申請及核銷作業規定相當嚴謹，像規範每家旅行業者每月最多不得申請超過20團；另外，旅行社申請核撥補助時需簽署切結書，切結檢附內容（包含旅行團員照片）一切屬實，未有向其他機關申請同項目補助或虛報、浮報等情事。

觀光局說，審核作業中如果發現業者補助申請資料或單據不實，將不准予核銷，已核准或核銷後如果經查有虛偽造假冒領補助款，將全數追繳回，並將函送檢察機關依法追究刑責。1060321

(中央社)