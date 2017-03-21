林全：核廢料最終處置 讓公民公開參與
行政院長林全今天表示，核廢料最終處置，會讓公民公開參與，不會有任何黑箱問題，絕對透明。
媒體日前報導，離島澎湖縣、金門縣與馬祖，都被納入可能的核廢料最終處置場所。
離島選出的中國國民黨籍立法委員楊鎮浯、陳雪生與民主進步黨籍立委楊曜上午在立法院施政總質詢時聯合質詢，反對將離島當核廢料最終處置場所立場。
楊鎮浯表示，既然說釣魚台是中華民國領土，核廢料乾脆放釣魚台；楊曜說，為什麼核廢料要放在離島？
陳雪生要求林全調查到底是誰放話，是經濟部、經濟部能源局或台灣電力股份有限公司？他說，核廢料放總統府底下不是更安全？
林全說，充分認知3名立委意見，最近傳出部分消息，可能是說明外界質疑相關問題處置延宕而造成誤解，目前沒這方面政策。1060321
(中央社)
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