藍指前瞻計畫綁樁 綠：內容看清楚再說
國民黨立法院黨團書記長王育敏今天說，前瞻基礎建設計畫，看不到前瞻，撒大錢、綁樁卻清清楚楚；民進黨團書記長李俊俋則說，不要看到黑影就開槍，看清楚計畫再說。
行政院20日公布第1波前瞻基礎建設計畫內容，政府將投入新台幣2750億元特別預算經費，投入水環境及綠能建設。
李俊俋表示，前瞻基礎建設計畫特別條例草案力拚5月底三讀，接著審特別預算，期盼8月開始啟動。
國民黨立法院黨團今天對此召開記者會，直指前瞻基礎建設計畫看不到前瞻性，但撒大錢、綁樁卻是清清楚楚，且完全是新瓶裝舊酒、是包裝出來的。
王育敏說，20日的行政院記者會也反映出政府還沒準備好，但24日就要送進立法院，這樣拼裝上路的計畫，絕對不是全民想要的。
王育敏指出，奉勸行政院把這計畫的前瞻兩字拿掉，基礎建設勉強可以同意，但裡面竟然還要分藍綠，現在看到所有的軌道計畫，幾乎都是綠營執政縣市的軌道計畫，且占最多數的預算，若是要建設台灣，不可分藍綠。
國民黨團副書記長蔣萬安表示，這根本不是前瞻計畫，應是政府撒錢、綠營諸侯雨露均沾的一個計畫；昨天9名政務官開記者會，但民眾最想知道的花那麼多預算，能夠產生的經濟效益，卻一問三不知。
李俊俋指出，前瞻基礎建設計畫週四行政院會才要通過，根本還沒送到立法院，內容是什麼？還不知道，國民黨不要看到黑影就開槍，把建設計畫內容看清楚再說。
李俊俋說，計畫內容沒有排除藍營執政，包括南投縣與新北市都有，歷任執政黨都會提出擴大建設刺激經濟發展，除非國民黨團敢說不需要前瞻建設計畫，不要總是說綁樁，把計畫內容看清楚後再說。1060321
(中央社)
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