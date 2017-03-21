反攻大陸是未知數 軍方歸還廳舍
早期台東天后宮借地給國防部蓋房舍，約定反攻大陸後贈送廟方。天后宮認為反攻大陸是未知數，追討房舍，法院判天后宮贏，國防部今天從善如流撥交房舍。
國防部60年前向台東天后宮借土地蓋戰備醫院和眷舍，並與廟方簽訂契約，約定「將來反攻大陸成功軍方不需要繼續使用時，所有地上建築無條件贈送天后宮使用」。
後來聯勤借用房舍改為「德東營區」，作為聯勤收支組廳舍，數年前收支組搬離，房舍閒置。
天后宮認為，台灣和大陸目前已經改變對立狀況，已簽訂ECFA，且企業早已到大陸，台灣已經「商業反攻大陸」了，因此軍方必須履行承諾，將房舍交還天后宮，於是向台東地方法院提起「交付房屋」之訴。
軍方委託律師吳漢成，在一、二審中認為，契約中很清楚的寫著「反攻大陸成功甲方 (軍方)不需要繼續使用時」才無條件贈送天后宮，但現在尚未反攻大陸。
吳漢成認為「已經反攻大陸了」的說法，是天后宮自我感覺良好的說法，至今「我們有辦法任命大陸官員嗎？」「大陸的將軍是我們發布嗎？」
再者，縱使已經反攻大陸，天后宮也無法要回房舍，因合約期限是到民國68年底，超過15年的請求時效。
台東地方法院簡易庭判決國防部勝；不過二審大逆轉，判決軍方敗訴。
台東地方法院認為，目前大陸與台灣關係，牽涉政治、外交實力等角力結果，「反攻大陸」是否客觀上確定會發生，很難認定，因此不能當作契約期限的條件，而是要以「不繼續使用」為停止契約條件。
軍方從善如流，決定將廳舍無償贈送給天后宮，今天點交。
天后宮主委林有德表示，討回廳舍一部分將作為媽祖的文物館，另一部分規劃成活動中心，提供民眾開會，或給地方孩童閱讀念書的處所，現在產權都已移轉至媽祖廟，軍方也不能再上訴了。1060321
(中央社)
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