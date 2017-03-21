FBI局長國會聽證 連賞川普兩耳光

美國聯邦調查局長柯米（James Comey）今天證實FBI正在調查美國總統川普去年競選陣營與俄羅斯的連結，並否認川普聲稱遭時任總統歐巴馬的監聽，柯米談話猶如連賞川普兩巴掌。

法新社報導，柯米以需要保護敏感、進行中的反情報調查為由，拒絕回答眾議院情報委員會問及究竟在調查什麼內容和什麼人的問題。

但柯米向國會議員證實，當中「包括調查與川普陣營有關的個人和俄國政府之間任何連結的性質，以及川普陣營與俄方行動之間是否有任何協調。」

柯米與國家安全局長羅傑斯（Mike Rogers）上將證實，他們相信莫斯科把目標放在傷害民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）及支持川普。

柯米說：「蒲亭（Vladimir Putin，俄國總統）恨透了國務卿柯林頓，以事情的一體兩面來看，對於與所憎恨對象競爭者，蒲亭就有明顯偏愛。他們希望傷害我們的民主、傷害柯林頓，並幫助他（川普）。我想，這三者我們最早去年12月就已有信心確認。」

但柯米不願具體評論或談媒體對川普助理與俄國情報單位接觸的待證報導，卻給了白宮捍衛自身立場的空間。白宮指整起爭議是由反對者製造，用以損害川普的總統職權。

在對川普的第2個打擊裡，柯米斷然駁斥川普本月稍早推文所稱，歐巴馬下令竊聽川普於曼哈頓住所及辦公室的川普大樓。

柯米在聽證會上說：「司法部要我告訴大家，司法部及其所有部門的答案都一樣，司法部沒有情資足以支持那些推文。」

儘管柯米直接了當駁斥川普的竊聽指控，白宮仍緊抓著相關聲稱不放。被問到川普會否撤銷指控並向歐巴馬道歉時，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）告訴記者，這個議題的相關調查「全都還在進行」。

路透社報導，歐巴馬政府時代的前國防部長及中央情報局長潘內達（Leon Panetta）在一項訪問中表示，川普應「承認自己犯了錯，並向歐巴馬總統道歉。」（譯者：中央社陳亦偉）1060321

(中央社)