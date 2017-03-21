郭泰源急性A肝住院 疾管署：少生食、打疫苗

中華隊在本屆世界棒球經典賽煞羽而歸，總教練郭泰源從韓國返台後，卻驚傳罹患急性A型肝炎入院。衛福部疾管署表示，韓國雖不算A型肝炎流行區，但仍有傳染風險，尤其是國人40歲以下民眾，多無A型肝炎抗體，除了建議施打疫苗，也應減少生食來避免遭感染。

衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，國內過去衛生環境較差，40歲以上民眾、多數曾感染A型肝炎，自然痊癒後便產生抗體；他指出，A型肝炎的致死率雖低、約千分之2，但若本身為慢性肝病患者，像是B肝、C肝、肝硬化、肝癌等患者，風險則相對提高增加，若罹患A型肝炎，除了可能造成黃疸指數飆高，極少數嚴重者會出現急性肝衰竭，對健康造成極大危害。

媒體指出，郭泰源具B肝帶原及肝癌病史，此次是因急性A型肝炎住元，幸已痊癒出院。肝基會執行長楊培銘說，仍有些超過40歲的成年人，因從小衛生環境佳，故身體無A肝抗體，除了飲食務必煮熟外，也建議接種A肝疫苗來防身，半年內完成2劑疫苗接種，幾乎全數可產生免疫力。

羅一鈞補充，A型肝炎屬於糞口傳染，像是生魚片、貝類、泡菜等未煮熟的食材，以及用生水沖洗的生菜沙拉、沾到生水而未削皮的水果、甚至是飲料中添加生水製成的冰塊，都有可能感染A型肝炎。

(中時)