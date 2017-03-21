潛艦國造 總統：有人不看好但政府不迴避

總統蔡英文今天見證潛艦國造的簽約儀式。蔡總統說，她知道外界有些人不看好潛艦國造，但先自助而人助，這是國際政治的現實鐵律，政府絕不迴避，會理性地找出解決問題的方法。

海軍106年敦睦遠航訓練支隊今天出發前往友邦，實施敦睦遠航，蔡總統上午親自南下高雄左營水星碼頭，為官兵打氣加油，隨後參加「潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署儀式」，見證潛艦國造的啟動儀式。

國防部長馮世寬、海軍司令黃曙光上將今天和台船公司董事長鄭文龍以及中科院院長張冠群，共同完成潛艦國造的啟動命令和簽署合作備忘錄。

蔡總統致詞時表示，今天是一個非常重要的場合，不僅是敦睦艦隊就要啟航，更是潛艦國造啟動的歷史性時刻；繼高教機「自研自製計畫」啟動之後，今天就要正式展開潛艦國造的計畫。

蔡總統說，在「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略構想下，水面下的戰力是台灣國防最需要加強的一層，這個大家都共同認知到的問題，過去卻一直無法解決；身為三軍統帥，她一定要有決心來解決這個問題，因此，她今天用行動跟大家一起跨出這歷史性的一步。

蔡總統說，她了解，潛艦國造是國防自主政策中，最具挑戰性的一環，她也知道，外界有些人並不看好；但是，她要告訴大家， 台灣人一向勇於面對挑戰，並且克服挑戰，這是台灣精神，也是政府絕不迴避的使命。

蔡總統指出，先自助而人助，這是國際政治的現實鐵律，如果因為困難而卻步，台灣的國防自主，就不會有未來；政府會理性地找出解決問題的方法，整合國家整體實力，共同克服潛艦國造的挑戰。

蔡總統說，潛艦國造，不只是海軍、中科院和台船公司的使命，更會是整個政府、整個國軍、整個產業要共同投入的任務；因為，政府的目標不僅是打造出魚雷潛艦，而是要完成代表台灣國家安全、產業發展和社會團結的潛艦國造任務。

蔡總統說，潛艦國造計畫啟動之後，政府將會進一步地深化國防自主的政策，從制度面落實國防自主的精神，建立國家安全跟產業發展密切結合的穩固結構。

蔡總統期待，未來的國軍有更好的武器裝備，而這些武器裝備是台灣的研製成果；她也希望，未來的產業能有更高的科技水準，而這些科技水準，是來自國防科研的成果。1060321

(中央社)