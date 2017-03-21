國安會副秘曾厚仁 擬將接任駐歐盟大使

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總統府今天發布總統令，國家安全會議副秘書長曾厚仁另有任用，應予免職；另外，駐歐洲聯盟兼駐比利時大使董國猷已准退職，應予免職。據了解，曾厚仁將接任董國猷遺缺。

據了解，曾厚仁將接任董國猷任駐歐盟兼駐比利時大使。1060321

(中央社)