傳美擴大對台軍售 美學者預料升級版

傳統基金會亞洲研究中心資深研究員成斌今天說，他懷疑「川習會」能否在溫馨的氣氛下舉行；他還預測，美國對台軍售可能有改良升級版裝備，但不會是突破性的。

傳統基金會今天舉行「中國資訊戰與網路操演」研討會，探討中國在網路世界的行為，剛出版新著作「網龍」的成斌（Dean Cheng）會後接受台灣媒體記者訪問，除談到美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行的「川習會」，對在美中安排元首會晤前傳出美國可能對台軍售的消息，他認為值得玩味。

成斌說，日本首相安倍晉三已和川普在私人度假俱樂部球敘、會面，而中國也選擇同樣地點，「會有『川習版』的馬阿拉哥會談」，但他坦承，對「川習會」能否在溫馨的氣氛下舉行抱持懷疑態度。

對可能的軍售項目，成斌則指出，審視美中「三個公報」與美國對台灣的「六項保證」，他不認為美國有提供台灣軍事上「新能力」的意圖；但隨著涉及科技及其他相關條件的因素改變，現在也不會要賣1970年代的裝備，他認為應會有改良、升級版的，但不會是突破性的。

成斌表示，美國對台軍售最大問題仍在中國，因北京已非常清楚表明，對總統蔡英文不願接受中國定義的兩岸關係感到不悅，但他也不認為台北會因此有所改變，因此，美國任何軍售台灣的作法都會遭中國譴責。

但他強調，美國的台灣關係法載明，軍售是美國依法執行對台灣的承諾，「討中國歡心不是美國要做的事，這可能也不會有改變」。

同場參與座談的傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）也分析，在安排「川習會」前傳出美國馬上會有對台軍售的消息，他難以相信，持保留態度。

羅曼說，美國也許今年或明年會有軍售方案，但相關政府單位負責亞太事務的資深官員都尚未就位前怎可能現在就對台軍售？誰來溝通談判？誰跟進相關細節？他相信，川普政府仍會把對台軍售議題列為優先，但在相關官員都還未到位時，他難以相信時間點會是現在。

羅曼表示，台灣確實有戰機需求，「但未來20年都不會是（賣給台灣）F-35」，所以，美、台確實需要好好溝通真正的可行方案，什麼是台灣負擔得起的？什麼又是美國有得賣的？像是F-16都即將停產了，美國真的需要和台灣好好溝通聯繫。1060321

(中央社)