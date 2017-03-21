藝教館成立60年 身分證有連號60可獲禮物
國立台灣藝術教育館為慶祝成立60年，60歲(46年次)或身分證字號有連號60的民眾，在3月25、26、28及29日這4天來館出示身分證件，即可領取精美禮物。
台灣藝術教育館設立於民國46年3月29日，今年邁入60年，是我國最具歷史傳承意義的藝術教育機構，也是唯一以推動「藝術教育」為核心業務的政府機構。
台灣藝術教育館位於南海學園，包含南海劇場、南海書院2大建築體，皆為歷史建築。書院館舍原為建功神社，南海劇場則是劇場人的逐夢之地，國際知名導演李安就讀國立藝專時，曾參加藝教館主辦的「青年劇展」；許多經典舞台劇，也是在南海劇場首演，如：蘭陵劇坊的《荷珠新配》及表演工作坊的《那一夜，我們說相聲》等。
台灣藝術教育館為慶祝60周年館慶，辦理豐富的展演及慶祝活動，60歲(46年次)或身分證字號有連號60的民眾，在3月25、26、28及29日這4天來館出示身分證件，即可領取精美禮物。
此外，台灣藝術教育晚新落成的「美學空間」，特別推出嶄新的「童趣基地展」，規畫童畫、童話及童遊三區，融合世界兒童畫典藏精品展示、世界互動地圖、閱讀體驗及全國學生圖畫書創作獎作品，展出時間自3月8日起至30日止。
台灣藝術教育館內其他展覽空間還有5月即將登場的「打開南海劇場的『一口箱子』特展」和7月「給青年關於創作的6堂大師創作課」講座，以上均為免費展覽。同時，該館亦出版「國立台灣藝術教育館96-105年誌要」、「回首60─全國學生美術比賽紀念特刊」及「打開南海劇場的『一口箱子』」等刊物，以紀念重要歷史時刻。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。