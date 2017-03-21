藝教館成立60年，身分證有連號60可獲禮物

國立台灣藝術教育館慶祝成立60年。（台灣藝術教育館提供）

國立台灣藝術教育館為慶祝成立60年，60歲(46年次)或身分證字號有連號60的民眾，在3月25、26、28及29日這4天來館出示身分證件，即可領取精美禮物。

台灣藝術教育館設立於民國46年3月29日，今年邁入60年，是我國最具歷史傳承意義的藝術教育機構，也是唯一以推動「藝術教育」為核心業務的政府機構。

台灣藝術教育館位於南海學園，包含南海劇場、南海書院2大建築體，皆為歷史建築。書院館舍原為建功神社，南海劇場則是劇場人的逐夢之地，國際知名導演李安就讀國立藝專時，曾參加藝教館主辦的「青年劇展」；許多經典舞台劇，也是在南海劇場首演，如：蘭陵劇坊的《荷珠新配》及表演工作坊的《那一夜，我們說相聲》等。

台灣藝術教育館為慶祝60周年館慶，辦理豐富的展演及慶祝活動，60歲(46年次)或身分證字號有連號60的民眾，在3月25、26、28及29日這4天來館出示身分證件，即可領取精美禮物。

此外，台灣藝術教育晚新落成的「美學空間」，特別推出嶄新的「童趣基地展」，規畫童畫、童話及童遊三區，融合世界兒童畫典藏精品展示、世界互動地圖、閱讀體驗及全國學生圖畫書創作獎作品，展出時間自3月8日起至30日止。

台灣藝術教育館內其他展覽空間還有5月即將登場的「打開南海劇場的『一口箱子』特展」和7月「給青年關於創作的6堂大師創作課」講座，以上均為免費展覽。同時，該館亦出版「國立台灣藝術教育館96-105年誌要」、「回首60─全國學生美術比賽紀念特刊」及「打開南海劇場的『一口箱子』」等刊物，以紀念重要歷史時刻。

(中時)