不懼美國擬採取行動 北韓官媒播出燃燒美國航母戰機畫面

北韓官方宣傳網站的影片顯示美國航母焚燒的畫面。(影片擷取自北韓官方宣傳網站「我們民族之間」)

影片取自北韓官方宣傳網站Uriminzokkiri的YouTube頻道

雖然美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)最近表示美國不排除對北韓採取行動，但北韓並未因此感到畏懼，南韓官媒韓聯社發現北韓宣傳官媒就上傳了一部美國航母和轟炸機被燃燒焚毀的影片。

北韓官方宣傳網站「我們民族之間」 (Uriminzokkiri)，週日上傳了一部長達170秒的影片，內容用特效顯示美國卡爾‧文森號航空母艦(USS Carl Vinson)在交戰後起火，以及美國B-1B轟炸機也被類似火焰燃燒的畫面。

影片內容說該航母的喉嚨將被插入一把刀，轟炸機會在被一陣火球攻擊後從天空中墜落。該北韓網站還表示，美國和南韓目前正在進行的共同演習，已經放棄繼續假裝是為了防禦，現在公然的表態要暗殺北韓的領導人，因此北韓只能將這演習視為宣戰。

該網站接著警告這樣的挑釁行為，只會導致美國的滅亡，影片末還展示了北韓最新的對地中長程彈道飛彈「北極星2號」（Pukguksong-2），以及大規模的砲兵部隊演練。

北韓從過去以來就將南韓和美國的共同演習，視為一種侵略北韓的排演。根據CNN報導，北韓週日測試了火箭引擎，美國官員擔心最終北韓可用這引擎來發射洲際彈道導彈攻擊美國本土，若北韓擁有洲際彈道導彈，就有可能威脅到美國本土安全。

(中時電子報)