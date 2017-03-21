李振昌遭下放小聯盟 本季無緣大聯盟出發

旅美投手李振昌。（中央社資料照）

台灣投手李振昌今年重返美職，與洛磯隊簽下小聯盟約，附帶大聯盟春訓邀請，他至今在春訓熱身賽出賽6場，其中上一場登板關門失敗，吞下敗投，洛磯隊今天（21日）公佈將他下放小聯盟春訓營，李振昌今年也無緣在開季從大聯盟起步。

30歲的李振昌在今年大聯盟春訓中，前5場出賽都無失分，直到17日對戰天使隊，後援1局被敲3支安打失4分，吞下敗投，自責分率從0飆升至6.23，總計他在熱身賽共投了6場，4.1局的投球中，被擊出4支安打，失3分。

洛磯隊今天公佈下放名單，李振昌與另2名野手奎瓦斯（Noel Cuevas）、陶企曼（Mike Tauchman）都被下放回小聯盟春訓營。

(中時電子報)