基隆輕軌不如台鐵增班、跳蛙？鐵工局：容量已達上限、會慢車等快車

日前蔡英文總統宣布，以81億元興建南港展覽館往基隆輕軌，舒緩基隆往返台北通勤壓力，不過外界質疑，為何不先提升台鐵既有班次，或是調整停站數，設跳蛙列車，加快通勤速度。

基隆輕軌規劃及興建是由交通部鐵路改建工程局負責，鐵工局主秘溫代欣指出，台北往基隆列車，要跟往東部列車共用路廊，前者部分列車從新竹、後者從樹林發車，沿途都會經過樹林到七堵間軌道，但目前主要使用的兩股軌道容量有限，尖峰時間每小時已各分配5列次給往基隆及東部路線，已達容量上限，並無增班可能。

另外，溫代欣說明，蛙跳式列車技術上沒有問題，但一旦列車行駛速度或停站數有別，就會產生「慢車等快車」等「追越待避」問題，「如果像捷運每班停靠站一樣，維持相同速度，才可以發揮最大容量。但火車營運特性必須有快慢車，與捷運不同。基隆輕軌捷運站站停，是捷運的營運模式。車輛也新穎現代化，快減速快，與捷運無異。」

至於台鐵曾評估將現行新竹直達基隆列車，改為直接開往宜蘭方向，不再直達基隆，取而代之在七堵往基隆間增設往返班次，如此一來，因為通行距離縮短，可縮短班距，旅客再從七堵站轉乘，也可增加往宜蘭運能。但溫代欣表示，即便將車次改為在台鐵七堵站與基隆間不斷往返，可縮短列車班距，但不符基隆市民需求。

(中時)