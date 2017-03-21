印刷廠排廢水 中壢水溝成藍色多瑙河

中平國小旁排水溝，被藍色廢水汙染。（楊明峰翻攝）

環保局人員進場稽查。（楊明峰翻攝）

桃園市中壢區中平國小旁排水溝，20日下午被民眾發現成為溪水遭染色，宛如「藍色多瑙河」，環保局獲報出動人員稽查，循水路向上追查到中壢區民族路5段一處印刷工廠大門外水溝蓋，也有藍色廢水痕跡，進場稽查時發現，該廠員工將清洗印字版產生的藍色油墨廢水，傾倒至大門外溝渠，後續流至雙連溪，造成汙染。環保局依違反《水汙染防治法》第30條第1項規定，可處3萬至300萬元罰款，限期業者22日下午5時前完成改善。

(中時)