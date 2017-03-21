斗南火車站跨站預計3年後完工

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斗南火車站是日治時代最後興建的日式火車站，古味十足。（許素惠攝）

斗南火車站外貌古樸優美。（許素惠攝）

台鐵局人員簡報跨站工程進程。（許素惠攝）

立委劉建國邀台鐵局人員說明斗南火車站跨站工程進度，鄉親關心。（許素惠攝）

台鐵人員簡報，大家很專注聆聽。（許素惠攝）

立委劉建國早在2012年即爭取了1億9000萬元斗南火車站跨站工程經費，但因都市計畫與設計細部計畫等變更而延宕，上午台鐵局發布喜訊，預計今年6月發包，2019主站體完工，2020年4月全部完竣。

劉建國邀台鐵局向斗南鄉親說明工程進度及期程，議員吳滄得、斗南鎮長張勝雄與鎮民都出席關心。

劉建國指出，斗南車站平均每日出入旅客約5000人次，長久以來，鐵道將市區分為東西兩側，鐵道以西繁榮進步，東側包括舊社、將軍等里，因進出車站不便，發展明顯落後，對地方影響甚鉅。

由於現有站體是日據時代的古建築，不少人擔心會遭破壞。劉建國強調，除了興建新站體，舊站體也會予以保留。

台鐵局工務處副處長周祖德表示，跨站工程好事多磨的原因在於，2013年8月起辦理車站專用區細部計畫，當時預定經費是1.4億元、2016年動工興建，但因整個辦理過程中遇到土地取得、都市設計審議、修改設計圖（增加電扶梯）、預算增加1.9億元等等問題，才會讓整個進度延宕。

(中時)