台中財務狀況穩健 人均負債六都第二低

台中市長林佳龍指出，台中市處於大建設階段，財務相對健全，舉債空間不但沒有減少，反而增加。（陳世宗攝）

台中市106年第一次追加減預算案目前正在議會審議中，市議員關心台中財務狀況！市長林佳龍說，台中市處於大建設階段，財務相對健全，舉債空間不但沒有減少，反而增加，他上任時舉債空間只有321億元，現在增加至390多億元；目前台中財務狀況人均負債六都第二低，本次追加歲出35億5,755萬元，其中的12億4,262萬元9千元，均為中央補助款。

台中市議會今日召開第二屆第7次臨時會，市府主計處長蔣建中、財政局長林顯傾針對今年度第一次追加減預算的編製情形提出報告。

蔣建中指出，為符合中央各機關補助款規定，市府提出第一次追加減預算案，歲出淨追加35億5,755萬元，其中，中央補助款即佔12億4262萬9千元，其他為地方配合款或業務所需，以利推動長期照顧整合第二期計畫、長春國民運動中心興建等與民眾相關政策。

市議員會中關心市府財務狀況。市長林佳龍表示，台中市財務相對健全，舉債空間不但沒有減少，反而增加，他上任時舉債空間只有321億元，現在增加至390多億元，目前台中市正處於大建設階段，市府尊重議會監督，並做到自我要求，相關經費用在刀口上，善用每一分錢。

市府指出，台中市104年度原本要舉債211億元，市府樽節開支153億元，僅舉債58億元。截至去年7月底為止，台中市1年以上債務未償餘額為565億元、短期債務未償餘額為250億元，總計為815億元，平均每人負擔債務為2.95萬元，遠低於高雄市的9.34萬元、台北市的4.7萬元、台南市的3.66萬元、新北市的3.38萬元，僅高於桃園市的0.92萬元，「市民平均負債是六都負債額度中第二低」

自台中市99年合併升格以來，公共債務99年為532億元，100年為592億元，101年為551億元，102年為498億元，隨後因公債法修正，提高縣市政府舉債空間，103年增加至691億元，林市長執政首年的104年則為749億元，舉債增加金額為58億元，已較執政前一年103年度的193億元，大幅減少135億元。

市府表示，目前台中各項重大建設都積極進行中，像是水湳經貿園區、第13、14期重劃區等大型開發案，市府不但全力帶動地方發展，也促使市庫更加健全。相信未來將形成良性循環，未來台中市的財政不論是舉債空間或還債能力，都會愈來愈好。

2018世界花卉博覽會、2019東亞青奧等大型活動都在陸續籌備中，路平專案、綠川與柳川整治、豐原水岸花都、軟埤仔溪改造、偏鄉自來水接管、微笑山手線、汙水及下水道整治、和平專案、青年加農等，與市民息息相關的建設、政策也都陸續進行，並同時兼顧城鄉均衡發展，民眾都可以感受得到。

根據《遠見雜誌》去年公布的2016年「全國縣市總體競爭力調查」，在六都評比中，台中市在整體競爭力排名第3，其中在「地方財政」項目的評比上，也獲得六都第3的好成績，僅次於商業發達、稅收豐富的台北市及剛升格的桃園市，顯示台中市成功透過籌措財源、靈活資金運用、精進債務管控及提升經營管理績效等作為，有效撙節財政。

(中時)