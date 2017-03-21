台商赴泰國失聯 外交部：已入境寮國
在泰國經商失聯的謝姓男子經家人求助外交部後，外交部今天證實，謝姓男子已離開泰國，2月20日入境寮國。
謝姓男子長年在泰國經商，2月底失聯迄今，家屬10日上午前往外交部請求協尋，5天後將報案單交由外交部發動協尋。
外交部發言人王珮玲上午表示，經查謝姓男子1月31日出境前往曼谷，經駐處聯繫泰國相關單位後，回報確認謝姓男子2月20日經陸路入境寮國。
目前外交部已經回報謝姓男子家屬，但中華民國在寮國沒設處或派員，將委由駐越南台北經濟文化辦事處兼轄相關事務。後續有進一步消息，會儘速通知。1060321
(中央社)
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