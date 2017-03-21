為彰化人討公道 環團籲撤台化燃煤許可
環保團體今天齊聚彰化縣政府，要求縣府立即撤銷台化燃煤許可證，也擬號召彰化人向台化提告，追償健康損失，為民討公道。
要健康婆婆媽媽團、台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環保聯盟、縣議員林世賢、醫師李武波、多名彰化縣民，上午齊聚彰化縣政府前廣場，以行動劇反諷台化公司，強調彰化人健康無價，要替彰化人討公道。
要健康婆婆媽媽團彰化團長顏淑女說，台化彰化廠未依固定污染源設置與操作許可辦法第21條規定，將民國88年時環評結論納入許可證內容，造成彰化縣政府發證的錯誤，台化90年到105年違法運作，違反環境影響評估法第17條、空氣污染防制法第24條第2項規定。
顏淑女指出，台化申請展延時，勾選不用環評，依行政程序法第119條第2款信賴不保護情況，違反誠實信用及協力義務，導致主管機關疏於注意而核發展延許可，若遭到撤銷許可證，也不能主張信賴利益補償，因此，自始違法的原許可證應撤銷，且已經屆期失效。
顏淑女表示，財團欺負彰化人50年，還幻想天文數字國賠，更何況台化從90年起就違法，不遵守環評承諾還裝委屈，漠視彰化人健康權，也希望彰化縣府依法行政，立即撤銷台化燃煤許可證，並追討15年不當得利。
彰化縣政府環保局長江培根表示，環保團體訴求縣府撤銷台化許可證、追討不當利益所得，環保局積極洽詢行政法學者、專家、律師、縣府法制處，就訴願決定內容及相關法令規定，將做後續適法處理。1060321
(中央社)
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