杜特蒂大讚川普 承諾改善菲美關係

在全球媒體嚴格檢視美國總統川普的作風與政策之際，菲律賓總統杜特蒂則大大讚美這位億萬富翁，並準備調整「遠美」政策，全面加強與美國的關係，除了軍事關係以外。

杜特蒂19日從納卯市啟程訪問緬甸，昨天晚間在奈比多與菲僑會面時說，「川普總統跟我關係不錯，我可以向他保證，兩國會有良好的友誼與合作。」

馬拉坎南宮向媒體傳送了杜特蒂演說的文字紀錄。

基於菲國南部人的歷史情結以及競選期間提出的掃毒政策曾被美國政府批評，杜特蒂去年6月底上任後，一改前艾奎諾三世政府與美國的親密關係，多次咒罵當時的美國總統歐巴馬，還揚言終止菲美聯合軍事演習及廢除菲美「加強國防合作協議」。

然而，川普當選及就任後，菲美關係出現轉機。從未抨擊過杜特蒂掃毒政策的川普，於2016年12月2日晚間與杜特蒂通話，2人惺惺相惜，並且互相邀訪。

杜特蒂向緬甸菲僑說，「對前任美國總統而言，我是個惡魔，那個瘋子還想把我關進牢中，現在這位美國總統，他是對的。」

他形容川普是「現實主義者」，知道什麼事可為，什麼事不可為，且不拘泥於理論，即使是在人權議題也一樣。

杜特蒂承諾，在川普執政下，菲律賓願意「給美國一切，除了軍事聯盟之外…軍事聯盟，我不喜歡，我們也玩不起。」

杜特蒂說明，美國如果捲入區域衝突，軍事能力薄弱的菲律賓會被牽連。1060321

(中央社)