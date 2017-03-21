中餐走出去 100餘年50萬家全球開

中餐「走出去」的歷史已100餘年，最早可回溯至清末，並一步步為人所知。統計顯示，海外華人從事餐飲相關行業比例占9成以上，世界上約有50萬家中餐廳，規模超過2500億美元。

人民日報海外版今天報導，根據大陸2016年發布的「中國國家形象全球調查報告」，最具代表性的文化要素為，中餐、中藥和中華武術。中餐在海外的文化價值由此可見一斑。

報導指出，海外華人喜歡開餐廳，也有文化的內在因素。在華人社會，吃飯是一種社交，餐廳通常是親朋好友團聚或是洽談生意的好去處。海外華人客居他鄉，餐廳成為重拾鄉情和親情的所在。

回顧中餐「出海」歷史，大約有兩次浪潮。第一次可追溯到100逾年前的清末時期。以美國為例，第一家中餐廳是1849年於舊金山開張的，這家餐廳位於最早的唐人街區內，主要服務華裔同胞。

第二次浪潮則是在上世紀80年代至90年代，此時正值中國大陸改革開放初期，很多大陸人到海外「淘金」。而眾多中餐廳搭乘這股潮流在海外落地生根，進入高速發展期。

經多年開枝散葉，據「中國餐飲產業發展報告（2015）」統計，目前海外華僑、華人，從事餐飲相關行業比例仍占90%以上。據不完全統計，目前海外中餐廳約50萬家，市場規模逾2500億美元（新台幣約7.66兆元）。1060321

(中央社)