怒撕離婚協議書 海倫清桃前夫判2月

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藝人海倫清桃與前夫戴發奎日前完成離婚手續，18年婚姻走入歷史，但戴發奎因怒撕離婚協議書，遭法院依妨害公務罪，判他2個月徒刑，緩刑2年，得易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，戴發奎與海倫清桃（原名阮菁桃）1月16日上午10時30分許，前往基隆市安樂區戶政事務所辦理離婚登記，上午11時30分許辦完離婚登記，戴發奎等人隨即離開現場，但戶政事務所辦事員發現離婚協議書的年度誤繕為105年，立刻去電通知兩人到場更正。

戴發奎當天中午12時45分許抵達戶政事務所，辦事員將離婚登記申請書、離婚協議書交由戴發奎更正，戴發奎當場撕毀4張離婚登記申請書、離婚協議書，辦事員見狀隨即報警處理。

法院表示，戴發奎一時情緒激動，才當場撕毀離婚登記申請書、離婚協議書，考量沒犯罪前科，素行非惡，且犯後坦認犯行，態度尚可，依損壞公務員職務上掌管的文書罪，判2月徒刑，緩刑2年，得易科罰金，全案可上訴。1060321

(中央社)