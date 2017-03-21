前瞻計畫 林全：國家建設該做就趕快做

我要評比

行政院長林全今天答復中國國民黨籍立法委員許淑華質詢前瞻基礎建設計畫內容是「狸貓換太子」、做假帳時表示，國家建設不要分誰是誰的，該做就趕快做。

許淑華上午在立法院質詢時說，以烏溪鳥嘴潭人工湖計劃為例，是前總統馬英九愛台12項建設一環，卻被列在前瞻基礎建設計劃中。

她說，已核定、正在進行的計劃還被納入民主進步黨政府的前瞻基礎建設計劃，「貍貓換太子」，算在南投縣政府身上，她不接受。

林全說答詢表示，不是算在誰身上，國家建設不一定是給誰不給誰。

許淑華說，不要拿前朝政績做假帳；林全說，「那這樣講，軌道建設就別做了，不要分誰是誰的，這就是國家建設，該做就趕快來做，不是說做一半」。

兩人言詞交鋒，立法院長蘇嘉全打圓場，請行政院提供書面報告給許淑華，進一步說明計劃內容。

林全表示，特別預算不是包山包海，只是提前做行政院認為已成熟的計畫，其他空間留給年度預算編列；看整個國家建設不要只看特別預算，而要整體看。1060321

(中央社)