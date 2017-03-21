赤腹鷹謎樣遷徙路 墾管處率全球追蹤成功

墾丁國家公園管理處去年利用衛星發報器掛載在赤腹鷹身上，進行遷徙途徑追蹤，墾管處今天表示，墾丁國家公園是全球首度掌握到赤腹鷹遷徙之謎的國家公園。

赤腹鷹是墾丁國家公園過境的候鳥，墾管處去年委託社團法人台灣猛禽研究會進行赤腹鷹南遷北返的路線追蹤，墾管處表示，這項計畫去年4月開始，共分別將太陽能衛星發報器掛載在6隻赤腹鷹身上，有1隻雄成鳥、2隻雌成鳥及3隻幼鳥，並命名為「墾丁1號」至「墾丁6號」。

墾管處表示，研究成果獲得1條「台灣墾丁-中國山東北返路線」及1條「中國山東-菲律賓南遷路線」與5條台灣至菲律賓、印尼南遷路線，初步獲得赤腹鷹部分遷徙路徑、停棲、度冬及繁殖地點的棲地類型，作為探討影響赤腹鷹族群變遷及移動路徑、時間等參考依據。

墾管處表示，「墾丁1號」去年4月從墾丁北返時，是從苗栗的通霄出海，然後過境中國大陸的福建，去年6月6-19日抵達中國山東省魯中南山地丘陵後，隨即停止發送訊息，一直到去年9月20日南遷時才開始發送訊號，研究團隊判斷赤腹鷹應是進到森林棲息並繁殖。

墾管處表示，研究團隊也發現，赤腹鷹在跨海抵達或離開前後需消耗大量體力，出境點周邊的棲地完整性與食物的豐富度扮演重要角色，也凸顯國內淺山保育的重要性。另外，研究同時發現赤腹鷹在秋季跨海遷徙時間及路徑，易受海上風向及風速影響，並進入菲律賓登陸點時進行修正。

墾丁國家公園為全球首例使用衛星系統追蹤赤腹鷹路徑的國家公園，墾管處表示，這幾天赤腹鷹將從菲律賓北返，並過境墾丁，除了繼續追蹤原來6隻掛載衛星發報器的赤腹鷹外，另外，將再增加6隻追蹤，以便更深入瞭解赤腹鷹可能的遷徙路徑、度夏地及繁殖地等環境狀況，作為評估分析與監測赤腹鷹族群波動的參考依據，揭開赤腹鷹遷徙之謎。1060321

(中央社)