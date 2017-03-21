紅富海吸金案 黃圓映判11年沒收172億

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受到社會矚目的「紅富海」心靈導師吸金案今天更一審審理終結，自稱「太仁心靈導師」的紅富海負責人黃圓映被判11年徒刑，並沒收不法所得新台幣172億8280萬元。

判決書中指出，紅富海公司負責人黃圓映自稱「太仁心靈導師」，廣辦道場舉辦心靈講座，自2003年起，利用豐厚利息非法吸金172億多元，共約8000人受害，今天依違反「銀行法」判決黃圓映11年徒刑，並宣告沒收不法所得172億8280萬元。

判決書中表示，黃圓映接手經營的心靈道場，原本由王姓負責人經營，向加入的道親收取款項，每月支付3%利息，後來王姓負責人過世由道親推舉黃圓映為接班人，黃女改以100萬元為1個投資單位繼續吸金。

檢調單位發現，黃圓映將收取的款項購買不動產、名車、投資股票、黃金、古董等，金額達198億9000多萬元，檢調搜索時還在黃女住處查扣現金4億多元，連同其他存款，總計查扣不法所得24億元。

全案在苗栗地方法院一審時依違反「銀行法」判處黃圓映12年徒刑、併科罰金4億元，黃女丈夫及胞妹也被認定為共犯各判10年徒刑及併科罰金3億元。檢方不服上訴，台中高分院改判黃女11年徒刑及併科罰金6000萬元，但黃女丈夫及胞妹改判無罪。

檢方不服再提出上訴，最高法院發回更審，台中高分院今天更一審判決黃女11年徒刑，同時宣告沒收不法所得172億8280萬元。而黃女丈夫和胞妹則各判9年徒刑。1060321

(中央社)