路邊火燒車 陸小鮮肉奮勇撲火救人
中國大陸社群平台微博最近流傳一段奮勇救人的新聞，江西省南昌市一名20多歲的男子日前看到路邊發生火燒車事故，竟衝向火堆，奮勇拉出3人，也讓許多大陸網民大讚這樣的英勇行徑。
綜合人民日報微博、南昌晚報等陸媒報導，這名24歲的男子叫許諾，當過5年消防兵，才剛退伍，不但具有消防經歷也相當壯碩。
日前，他晚間駕車時，發現3輛汽車在路邊相撞並引發火勢，他立即停車衝向火場救人，並大聲呼救。
許諾一共救出3人，傷患隨後被送醫急救。
這起車禍共造成1死4傷。警方表示，若不是許諾在第一時間救人，恐怕傷亡人數會更多。
許諾的英勇行徑也在微博引起討論，相關關鍵字更創下27萬筆搜尋次數。有人大讚「人帥，行動更帥！」，還有女網友留言問到不曉得他「結婚了嗎？」1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。