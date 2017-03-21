路邊火燒車 陸小鮮肉奮勇撲火救人

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中國大陸社群平台微博最近流傳一段奮勇救人的新聞，江西省南昌市一名20多歲的男子日前看到路邊發生火燒車事故，竟衝向火堆，奮勇拉出3人，也讓許多大陸網民大讚這樣的英勇行徑。

綜合人民日報微博、南昌晚報等陸媒報導，這名24歲的男子叫許諾，當過5年消防兵，才剛退伍，不但具有消防經歷也相當壯碩。

日前，他晚間駕車時，發現3輛汽車在路邊相撞並引發火勢，他立即停車衝向火場救人，並大聲呼救。

許諾一共救出3人，傷患隨後被送醫急救。

這起車禍共造成1死4傷。警方表示，若不是許諾在第一時間救人，恐怕傷亡人數會更多。

許諾的英勇行徑也在微博引起討論，相關關鍵字更創下27萬筆搜尋次數。有人大讚「人帥，行動更帥！」，還有女網友留言問到不曉得他「結婚了嗎？」1060321

(中央社)