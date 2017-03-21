急性A肝似感冒 這些症狀逾2週得當心

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中華隊總教練郭泰源驚傳急性A型肝炎住院。肝病權威表示，A肝病毒多透過不乾淨飲食或飲水傳染，初期症狀類似感冒，包括疲倦、厭食、腹漲、噁心、嘔吐等，超過2週應速就醫。

肝病權威、基隆長庚醫院副院長簡榮南今天受訪時表示，急性A型肝炎跟急性肝炎一樣，病毒經過口腔傳染，包括吃到不乾淨的飲食或污染飲水。

簡榮南說，A肝病毒潛伏期約2週到2個月，症狀包括疲倦、厭食、腹漲、噁心、嘔吐、黃疸、茶色尿、虛弱無力等，小於1%機會惡化成猛爆性肝炎，但因症狀和感冒類似，經常容易混淆，呼籲如感冒超過2週治不好，就得當心是急性A型肝炎。

急性A肝能否從患者臉色看出端倪？簡榮南說，除非是急性A肝合併有黃疸問題，才會顯得臉色臘黃，否則一般從外表看不出來。

簡榮南指出，有別多數疾病是免疫功能差的患者才會發病，急性A肝患者則是免疫功能較好者較常發病，因病毒一入侵就被免疫系統發現，就會馬上群起抵抗敵人。

簡榮南表示，目前還沒有快速殺死A肝病毒的藥物，僅能補充熱量、水份等支持性療法，患者得靠自己免疫功能撐過，一旦病程過了就好了。他呼籲，民眾如要前往中國大陸內陸或開發中國家，出發前都應先打A肝疫苗。1060321

(中央社)