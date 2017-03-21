阿嬌爆戀超級富二代 正宮出面這麼說了！

阿嬌與「超級富二代」秦奮傳出戀愛緋聞，男方正宮女友「喜哥」(右圖左)出面否認情變。(取材自微博)

今年36歲、香港女子團體Twins成員鍾欣潼(阿嬌)感情空窗多年，昨天竟爆出疑有新戀情，被直擊陪「比思聰更帥的超級富二代」秦奮打球，互動親密，疑似戀愛ing，而接在阿嬌經紀人發言之後，相傳是秦奮唯一公開過的正宮女友「喜哥」，也出面說話，以「我們很好」捍衛主權。

與阿嬌傳出緋聞的秦奮來頭不小，據悉他的身價比大陸首富王健林兒子王思聰還高，是「超級富二代」，2年前因雨天在路上撞爛旗艦級法拉利上億超跑而一「撞」成名，另外，也名「草」有主。

據《新浪娛樂》報導，淘寶店主網紅「喜哥」去年在私人IG上曬出多張親密照，認戀秦奮，傳超級富二代還帶她出國和自己家人一同過節，兩人交往在網紅界已不是秘密，而昨天秦奮與阿嬌的緋聞傳出後，就有不少人留言砲轟阿嬌是小三，阿嬌粉絲隨之起底喜哥不堪的傳言，雙方吵成一團，也不乏有人直接找到喜哥的版面「報馬仔」。

今晨喜哥上微博宣傳自家商店推出的新產品，語氣相當開朗，似乎不受秦奮、阿嬌緋聞影響，粉絲見機詢問「你和秦奮分手了？」，正宮相當爽快大方地回應：「我們很好，謝謝關心」，表明和超級富二代關係一如往常，否認情變傳聞。

(中時電子報)