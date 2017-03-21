傳英多家銀行助俄洗錢 經手225億元

我要評比

英國「衛報」（The Guardian）今天報導，英國多家銀行疑似涉入金額高達數億美元的俄羅斯洗錢弊案，經手近7億4000萬美元（約新台幣225億4107萬元）。

法新社報導，根據「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（Organized Crime and Corruption Reporting Project）取得的文件，在2010至2014年間1宗名為「全球自助洗衣店」（The Global Laundromat）的大型犯罪行動中，至少有200億美元被移出俄羅斯。

本案涉及500多人，包括與俄國政府和情治機構「國家安全委員會」（KGB）有關的政治人物與俄籍罪犯。

在那段期間內的不法交易共7萬筆，其中匯豐（HSBC）、蘇格蘭皇家（Royal Bank of Scotland, RBS）、巴克萊（Barclays）、顧資（Coutts）等英國銀行據報經手逾1900筆，金額近7億4000萬美元。

另有373筆據信透過美國的銀行交易，金額達6300萬美元。

巴克萊銀行發言人表示：「巴克萊遵守執行業務區的規定和規範，也有制度和管控措施，得減輕本銀行被利用來協助金融犯罪時蒙受的風險。」

匯豐則回應說：「本銀行有辨識可疑活動，並向相關政府當局通報的制度和流程。」

蘇格蘭皇家銀行則說，該行「致力遵守對付金融犯罪和洗錢活動的規範，並有管控措施和安全防護，得辨識、評估、緩和這些風險」。

根據「衛報」，英國大型銀行雖將被質疑為何未對可疑匯款提出警訊，但他們其實只經手早已完成洗錢的款項。

不過，「衛報」也提到，通報洗錢疑慮的僅有美國金融業者，包括花旗（CitiBank）和美國銀行（Bank of America）。（譯者：中央社鄭詩韻）1060321

(中央社)