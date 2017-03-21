化作春泥更護花 高市樹葬夯要增建

我要評比

想好往生怎麼葬嗎？高雄市殯葬管理處長謝汀嵩今天表示，「樹葬」呈倍數成長，全市約1400個樹穴區都已用完，打算於茄萣覓場增建。

謝汀嵩指出，過去國內對樹葬的觀念較保守，近年已經改觀，高雄市有旗山和燕巢兩處共有約1400個樹穴，去年使用率大增，成長率約是104年的1倍。

他指出，高雄市1年往生人數約2萬人，去年有約800人用樹葬，是104年的倍增。

他說，殯葬處會記錄樹葬時間，只要滿1年就會重新整土循環使用；面對很多人轉念，預估選擇樹葬的人會越多，所以已規劃再新闢1處樹葬區，地點在茄萣區。

除了樹葬之外，殯葬所也規劃灑葬區，主要是清理納骨塔內的「無主骨罐」，集中骨骸用灑葬方式處理，騰空的塔位可以活化使用。謝汀嵩說，兩年來已清理約1500個無主骨罐，騰空納骨塔位。

至於樹葬區種了什花草樹木呢？高市府說有台灣欒樹、羅漢松及福木等，化做春泥的骨骸滋養植栽和大自然。1060321

(中央社)