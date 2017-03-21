星巴克杯上的文字 飛魚費爾普斯笑了

游泳名將費爾普斯今天秀出買星巴克咖啡的照片，3杯分別被寫上「Friend of GOAT」、「THE GOAT」、「Wife of GOAT」，讓費爾普斯覺得有趣。

美國游泳名將費爾普斯（Michael Phelps）外號「飛魚」，在去年里約奧運後退休，生涯參加過5屆奧運、累積28面奧運獎牌，其中多達23面奧運金牌，是史上最多奧運金牌的運動員，成就非凡。

費爾普斯今天在社群軟體「instagram」上放了去買星巴克咖啡的照片，店員稱呼費爾普斯為「GOAT」，加上稱呼費爾普斯老婆和朋友的方式，讓費爾普斯覺得相當有趣，全部的人都會心一笑。

「GOAT」直接翻譯中文是「山羊」的意思，但「GOAT」對費爾普斯而言有更深的意義，是由「GreatestOf All Time」每個單字的第1個字母組成，意味著「最偉大的運動員」。

許多費爾普斯的粉絲也留言留下山羊的圖案，表示真的很有趣，有人乾脆說他是山羊的粉絲，有人則建議費爾普斯使用環保杯，避免浪費也有助環境。1060321

(中央社)