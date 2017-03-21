49天死20人 陸療養院成死亡集中營

一名自閉症少年的死亡，掀開中國大陸安養中心的管理黑幕。這家位在廣東韶關的托養中心49天內死了20人，目前4名主要責任人已被限制行動。有民眾憤慨表示，這是「現代版死亡集中營」。

綜合華商報、新京報報導，這家在韶關新豐縣的練溪托養中心中，一名15歲的自閉症少年去年12月3日被指死於傷寒，距離他被送到這個養中心不過45天，而死者家屬前來認屍時發現，中心內同一天死亡的還有另外兩個人。

據當地殯儀館的記錄，今年1月1日到2月18日，49天內由練溪托養中心送來的死者是20人。媒體報導，很多死者都沒名字只有一串編號。

這家托養中心由看守所改建，有社福機構工作人員表示，約5坪的空間裡，水泥通鋪上睡滿十幾個人，廁所沒有沖水系統，臭味撲鼻。

這名工作人員說，他看到屋子內一些人瘦成了皮包骨頭，形容枯槁，有些人腳底浮腫。

今年3月被要求整改時，練溪托養中心托養人員共733人。

報導指出，練溪托養中心從2010年開始運營，至今已有6年多時間，有知情人士表示，一直有地方官員的關係人參與經營，這家托養中心的利潤每年有人民幣1、200萬元（達新台幣450萬至900萬元）。

練溪托養中心的高死亡率及內部陳設都不符合中國大陸民政部有關托養機構的要求，甚至先前已被曝光「未按期參加年檢、內部管理混亂」。媒體質疑「為什麼這樣的托養中心，還能中標那麼多地方的救助站？」直指官僚體系有疏忽。

新豐縣政府20日晚間召開新聞發布會，縣長馬志明說，「人命關天，我們有責任」，也承認「有關部門工作人員違紀參與」。

相關新聞引起大陸民眾憤慨，有網友表示，這是「現代版死亡集中營」，有人質疑是否與器官販賣組織掛鉤，也有人表示「太可怕，不管是什麼都必須嚴查。」1060321

(中央社)