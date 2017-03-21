潛艦國造啟動 台船估8年下水10年成軍

潛艦國造工作今天正式宣布啟動，台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，預估8年內國造潛艦可以下水，10年內可以成軍。

總統蔡英文今天南下高雄左營水星碼頭，參加「海軍106年敦睦遠航訓練支隊啟航歡送暨潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署儀式」，由國防部長馮世寬、海軍司令黃曙光上將、鄭文隆以及中山科學研究院院長張冠群，共同完成潛艦國造的啟動命令和簽署合作備忘錄。

儀式結束後，鄭文隆受訪表示，潛艦國造按照既定計畫穩健在前行，因為台灣沒有造過，一定會有一些困難，這些困難一一突破當中，台船已經造過大概100多條軍艦，在造船的過程中，已掌握世界各國軍品供應商以及自家設計能力，台船以此作基礎執行潛艦國造。

鄭文隆表示，合約前4年是設計合約，第二階段合約才進入建造階段，從去年12月起開始估計，以8年時間讓潛艦下水測試，下水之後再經歷兵力演練，可能隔1年海軍可以成軍，預估10年內可以成軍；預算部分，設計合約約為20多億元，建造合約目前沒有詳細數字，正在估算當中。

至於是否是以劍龍級或茄比級潛艦為設計原型？鄭文隆說，是以台灣自己所需要的艦型來設計，是符合國內國防需要的艦型。

中科院副院長杲中興受訪表示，潛艦國造最核心的技術不是裝備的問題，而是裝備要和整個系統整合在一起，怎麼確認潛艦在下水前，系統安全可靠、下得去上得來，才是整合系統的核心技術。

他說，中科院過去製作經國號戰機，確認電腦、飛控系統是符合規格且安全可靠的，這技術在中科院是行之多年，從經國號戰機跟飛彈系統都有這樣技術。

杲中興說，中科院將來會協助台船做更深入的研究，國造潛艦沒有做過水下動態系統的性能測試，這可以用數學模型去算，但實測跟模型會有差異，需要花時間實驗。

杲中興說，前期已經花時間研究國造潛艦的性能數據以及數學模型，並展開計算基礎的流力、性能分析，也開始在建構動態模型，將來船體出來，就會搭著模擬程式往下整合其他系統，預估要8年以上。1060321

(中央社)