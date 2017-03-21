少年安置問題多 立委籲檢討

民進黨立委李麗芬說，南投縣爆發少年安置機構嚴重超收、性侵等狀況。民進黨立委李俊俋說，法院與衛生福利機關的相關銜接上，發生了問題。

李麗芬上午共同召開記者會說，日前南投1所少年收容機構，驚傳性侵事件，雖然檢方已經著手調查，機構內的少年多數也已經被轉出，但這僅是問題的冰山一角。

她說，以這次發生性侵的個案為例，該機構核定收容人數為19人，卻明顯超收兒童，最高曾收到106名，更在104年被評鑑為丁等，直到性侵事件被察覺，檢方介入調查，主管機關才緊急將所收容的少年轉出。

她說，該安置機構核定收容人數為19人，但在民國102年至104年的3年間，卻分別將60名、48名、32名少年送入這所機構，光是單一年度，被法院送入的孩子就已超過核定人數，法院卻沒有察覺問題，持續將少年送入，即便該機構被評鑑為丁等之後，105年仍有7名孩子被送入。

李俊俋說，法院裁定送安置機關，有沒有充分了解安置機關，如果有了解還送，問題在哪裡？如果沒有了解安置機關，問題在衛生福利機關嗎？相關銜接上有什麼問題？

司法院少年及家事廳副廳長簡燕子說，該機構的104年度被評鑑為丁等，但105年4月才公布，公布後法院就沒有裁定交付，能移走的儘量移走了。她說，一般少年裁定送安置機構後，法院也會保持聯繫、常常探望孩子。

衛服部社會及家庭署代理組長林資芮說，南投縣政府在105年4月發文給各地方法院，針對於安置在該機構進行轉安置，但該機構無法如實提供安置名冊，南投縣政府向各地方法院調查後，才調查出超收案量，南投縣政府一直有行文轉安置。

她說，根據社家署彙整，全國25家可安置機構，約1000床、僅安置近700人，還有300多個空床可供安置。

她表示，目前法院交付安置，只通知戶籍地地方政府，未來將找司法院開會，在轉介流程中，透過戶籍地地方政府提供床位，讓戶籍地與安置地地方政府了解個案的安置狀況，就比較不會有超收的問題。

林資芮也說，這樣司法矯正的孩子，一定要放到福利機構來嗎？她表示，安置機構中也有遭受虐待、性侵、需要保護的孩子，收容在一起，處遇上有些困難。1060321

(中央社)